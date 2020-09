"Mit dieser innovativen Produktlinie konnten wir nicht nur die Effizienz der Wärmepumpe steigern, sondern auch das Gehäuse als Design Stilikone präsentieren", so Geschäftsführer Dipl.-Ing. Lucas Rupp.

weiTrona setzt neue Maßstäbe im Bereich der Haustechnik. Dies spiegelt sich nicht nur im äußeren Erscheinungsbild der Wärmepumpe wider, sondern auch in der intuitiven Benutzeroberfläche der Steuerung. Ein puristisches und modulares Design mit schwarzer Glasplatte hebt das kapazitive 7-Zoll-Touch-Display hervor. Die Benutzeroberfläche ist in Schwarz-Weiß gehalten und fließt so stimmig in das Produktkonzept ...

