Dafür investiert der Autobauer 100 Millionen Euro an seinem Standort in Leipzig. Ab 2021 werde das Werk Batteriemodule für die Hochvoltbatterien der E-Fahrzeuge produzieren, kündigte Werksleiter Hans-Peter Kemser am Mittwoch in Leipzig an.Bis 2022 sollen mehr als 150 Mitarbeiter in der Batteriefertigung am Standort Leipzig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...