Steigende Fallzahlen der Covid-19-Pandemie sowie verschärfte Reiserestriktionen machen es Ausstellern und Besuchern, vor allem auch aus dem Ausland, schwer bis unmöglich, physisch an der Cleanzone teilzunehmen. Aufgrund dieser Umstände kann die Fachmesse am Standort in Frankfurt im November ihrem Anspruch als internationalem Branchentreff nicht mehr gerecht werden. Somit ist auch die Durchführung einer für Aussteller und Besucher erfolgreichen Veranstaltung vor Ort leider nicht mehr gewährleistet. Der Bedarf zum Austausch über die aktuellen Entwicklungen in der Kontaminationskontrolle ...

