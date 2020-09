Der Dow Jones hat sich am Mittwoch erneut etwas erholen können. Die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 verleiht wieder Unterstützung. An der Nasdaq hingegen dominieren die Verluste - und insbesondere die Aktie von Tesla ist betroffen.Der Dow Jones Industrial -0,19% notierte im frühen Handel 0,1 Prozent höher bei 27.310 Punkten. Am Montag hatte der Dow um rund ein halbes ...

