Nikkei 225: Der Fels in der Brandung? Sehen Sie hier die neuesten Ziele!

Nikkei kurzfristig: Eine neue Rallye steht in den Startlöchern! Für den japanischen Leitindex Nikkei 225 hatte ich in der jüngsten Ausgabe, vom Juli'20, eine kleinere Korrektur mit Ziel bis ca. 22.000 Punkte und eine sich daran anschließende Aufwärtsbewegung prognostiziert. Diesem Anspruch konnte der Nikkei auch weitestgehend Rechnung, wenn auch der Aufwärtstrend nicht über die erwartete Dynamik verfügt. Dennoch habe ich keine Veränderungen an dem bisherigen Szenario vorgenommen. Wie die Charts ...

