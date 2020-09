Mit der Einführung des IRB 1300 erweitert ABB die Familie der kleinen sechsachsigen Industrieroboter. Damit kommt das Unternehmen der Nachfrage nach einem schnelleren und kompakteren Roboter nach, der in der Lage ist, schwere Lasten oder Objekte mit komplexen und unregelmäßigen Formen schnell zu heben. Anknüpfend an den Erfolg des ABB-Roboters IRB 1600 für Traglasten bis 10 kg verbessert der IRB 1300 die Zykluszeiten um 27 Prozent. Er ist fast 60 Prozent leichter und 83 Prozent kleiner als der IRB 1600. Mit einer Grundfläche von 220 mm x 220 mm ist der IRB 1300 für den Einsatz in kleinen Räumen ...

