Die Testlösungen sollen Ingenieuren, Entwicklern und Herstellern in der Automobilindustrie helfen, die Sicherheit unter allen Fahrbedingungen zu verbessern und bessere Fahrerassistenzsysteme (ADAS) zu ermöglichen. Der RTS (Radar Target Simulator) führt Multi-Target- und Multi-Winkel-Tests für Radarmodule in einer Laborumgebung durch. Die Lösung soll schnelle, genaue und zuverlässige Ergebnisse liefern, die Durchsatz und Qualität in Einklang bringen. Entwicklungs- und Verifikationsingenieure können die Leistung von Radarprodukten validieren, während Ingenieure in der Fertigung und Designvalidierung ...

