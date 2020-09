Die erneut absackenden US-Börsen dürften am Donnerstag ähnliches auch am deutschen Aktienmarkt zur Folge haben. Kurz vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX +0,39% etwa 1,3 Prozent im Minus gesehen bei nun 12.481 Punkten. Mit dem nächsten Rücksetzer nach zwei Stabilisierungstagen könnte der Leitindex unter 12.500 Punkten auf ein neues Tief seit Anfang August zusteuern.In New York hatten die zuletzt wieder ...

