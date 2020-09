Der EUR denominierte Credit Primärmarkt blieb am gestrigen Tag nach der jüngsten Volatilität auf dem Sekundärmarkt eher zurückhaltend. Allied Irish Banks platzierte eine Tier 2 Anleihe im Green Bond Format mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. (10,5NC5,5) bei MS+330 BP (erwartete Ratings: Baa3/BB/BB+). Diageo preiste eine Dualtranche Anleihe in zwei Währungen (Tranche A: EUR 700 Mio., 8J, MS+50 BP; Tranche B: GBP 400 Mio., 12J, UKT+100 BP; erwartete Ratings: A3/A-). Lorca Telecom brachte eine Senior Secured Emission mit einem Volumen von EUR 720 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren bei einer Rendite von 4 % an den Primärmarkt (Ratings: B1/B+/B+). In der Deal-Pipeline befinden sich Avinor (A1/A), die eine EUR 500 Mio. Senior Unsecured ...

