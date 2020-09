Die Fortschritte fielen allerdings nicht mehr so stark aus wie in vorangegangenen Umfragen vom April und Juni. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bewerten aktuell nur noch 17 % der befragten Unternehmen als groß, zuvor waren es noch 22 % (Juni-Umfrage) beziehungsweise 46 % (April-Umfrage). Die Ergebnisse der vierten VDMA-Umfrage unter Mitgliedsfirmen in China zeigen, dass für 61 % der Befragten das Geschäftsniveau aktuell bereits wieder den Stand vor der Corona-Pandemie erreicht hat. 39 % der Befragten gehen davon aus, dass sie ihre für 2020 gesteckten Wachstumsziele erreichen werden, verglichen mit 30 % bei der vorangegangenen Umfrage. Zuversichtlich stimmen vor allem die starke Inlandsnachfrage, die Wiederaufnahme anfangs verschobener Projekte und die Erholung im Automobilsektor. Intralogistik, Eisenbahn und Windkraft verzeichnen aktuell einen Boom, auch Infrastruktur und Landwirtschaft profitieren.

Fast zwei Drittel (62 %) der Unternehmen gehen für die zweite Jahreshälfte 2020 von einem Wachstum der Umsätze aus, 29 % erwarten eine gleichbleibende Konjunkturlage und lediglich 9 % prognostizieren einen Rückgang. Die Erwartungen für 2021 sind im Vergleich dazu etwas verhaltener, aber dennoch positiv: 35 % der Befragten gehen davon aus, dass 2021 besser wird als ...

