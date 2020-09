Kooperation ausgebaut: Der Zahlungsabwickler Computop und die Raiffeisen Bank International (RBI) bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus, um die Ausweitung des Omnichannel-Zahlungsverkehrs voranzutreiben. Auf diese Weise können Händler, die mit der Computop Paygate-Zahlungsplattform verbunden sind, auf lokale Acquiring-Verbindungen in dreizehn CEE-Ländern und in Österreich zugreifen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Mit dem bekannten dänischen Fensterhersteller Velux, der als einer der ersten Kunden von der neuen Regelung profitiert, ermöglichen Computop und RBI Händlern und Dienstleistern, ihr Geschäft in osteuropäische Länder auszudehnen. Mit der Unterstützung und Abrechnung von Kreditkarten, die von der RBI-Zentrale in ...

