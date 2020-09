Der Kälte- und Klimatechnikspezialist Bitzer hat seine renommierten Experten zu einer öffentlichen Live-Diskussion auf Deutsch und Englisch zusammengebracht. Interessierte können unter folgendem Link dabei sein und mitdiskutieren: https://www.bitzer.de/virtualevents_de.

Moderator und Gastgeber des Bitzer Live-Web-Forums ist Volker Stamer, Director der Schaufler Academy. Mit den Kältemittelexperten Hermann Renz, Technical Programs Manager, Dr. Heinz Jürgensen, Director Application Engineering and Product Performance, sowie Julian Pfaffl, Head of Product Performance, diskutiert er im Bitzer Web-Forum über bewährte, neue und alternative Kältemittel. Die Zuschauer können per Live-Chat Fragen stellen.

