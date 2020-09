Ort des Tages: Henkel-Werk Wien. Klebstoff, Schönheitspflege und Wasch- sowie Reinigungsmittel: Willkommen in der Welt von Henkel. Einem der größten deutschen Unternehmen mit weltweit über 50.000 Mitarbeitern. Führende Marken wie Persil, Schwarzkopf und Loctite gehören dazu. Aber auch hinter den Marken Pattex, Fa, Glem Vital, Syoss, Somat, Pril, Silan und Blue Star steht der von Fritz Henkel 1876 gegründete Markenriese. Schon 10 Jahre später wurden die ersten Henkel-Waschmittel in Österreich verkauft. Seit 1927 hat Henkel Österreich seine Zentrale in Wien-Erdberg. Von hier aus leitet man auch heute die Geschäfte von 32 Ländern in Zentral- und Osteuropa. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für ...

