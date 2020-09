EURUSD notiert in dieser Woche in einer Abwärtsbewegung. Betrachtet man den 4-Stunden-Chart, so befindet sich die Hauptunterstützung bei 1,1580 und wird durch die untere Grenze der 1:1-Struktur, die die größte Abwärtskorrektur in der gesamten Bewegung seit Mitte März darstellt, und das Fibonacci-Retracement von 50% bestimmt. Sollte es den Käufern gelingen, die Rückgänge dort zu stoppen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...