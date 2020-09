Das exklusive Angebot wird in der Branche offenbar gut angenommen: Namhafte Unternehmen wie Braunform, Georg Kaufmann Formenbau, Haidlmair, Werkzeugbau Siegfried Hofmann und Zahoransky Automation & Moulds haben bereits angekündigt, ein Konzept einzureichen. Die Bewerbung über den Call for Concepts ist noch bis zum 15. November 2020 möglich. "Die Road of Tooling Innovation (Link zum Video) bildet den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...