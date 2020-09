Gestern ging es mit den Technologie-Aktien mal wieder kräftig in den Keller, nachdem es am Vortag noch so aussah, als könnten Apple & Co. wenigstens zu einer kräftigen Zwischenerholung durchstarten. Für Mick und Jürgen steht aber ohnehin fest, dass die Korrektur bei den Technologieaktien noch nicht abgeschlossen ist, wohingegen bei einigen zuvor gebeutelten Standardwerten wie z.B. Autoaktien das Schlimmste überstanden sein sollte. Im Korrekturmodus befinden sich derzeit aber auch der Goldpreis und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...