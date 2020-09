Die börsenotierte Athos Immobilien AG hat im 1. Halbjahr 2020 Erträge in Höhe von 5,349 Mio. Euro erreicht (1 HJ 2019: 3,877 Mio. Euro), nach Abzug von Aufwänden, Finanzergebnis und Steuern bleiben 2,34 Mio. Euro (vs. 1,09 Mio. Euro) übrig. Für das zweite Halbjahr 2020 seien bereits drei weitere Verkäufe erfolgt, welche einen Buchwertgewinn in Höhe von ca. 4,787 Mio. Euro nach sich ziehen, so das Unternehmen. Zu den aktuellen Projekten heißt es: Das Generalsanierungsprojekt Wiener Straße 322, 4030 Linz wurde mit 12.2019 fertiggestellt und ist vollvermietet. Die Bauarbeiten am Generalsanierungsprojekt Franz-Fritsch-Straße 6, 8, 4600 Wels schreiten voran. Der Bauzeitplan erfuhr nur eine geringe Verzögerung aufgrund der Covid-19-Maßnahmen ....

