Bei der Hauptversammlung der A1 Telekom Austria wurde die Ausschüttung einer Dividende von 0,23 Euro (Vorjahr 0,21 Euro), d.h. in Summe 152.739.513,43 Euro, beschlossen. Der Rest in Höhe von 174.702.486,57 wird auf neue Rechnung vorgetragen, wie es heißt. Weiters wurden Karin Exner-Wöhrer und Alejandro Cantu Jimenez als Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt. Ihre Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt.

