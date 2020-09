The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.09.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.09.2020ISIN NameBE6295391914 AB INBEV 17-25 MTNCA88825L1013 TISDALES RESOURCES CORP.AU000000CZI9 CASSINI RESOURCES LTDLU0378435399 COMST.-S.E.600 BA.U.ETF ILU0378435639 COMS.-SX.E.600C.+M.UETF ILU0378435712 COMS.-S.EU.600 F.S.UETF ILU0378436876 COMST.-ST.E.600RET.UETF ILU0378437171 COMS.-ST.E.600TELE.UETF ILU0378437254 COMST.-ST.E.600T+L.UETF ILU0444606536 C.IB.E.L.S.D.15+T.U.ETF ILU0444606619 C.IB.E.L.S.D.25+T.U.ETF ILU0444607187 C.-IB.E.S.I-L.E-I.U.ETF ILU0950672476 UBS-E.-M.JP.H.TO EO AAEOLU1275254636 C-COM.10Y US-T.FUT.TR E.ISG1B09007736 ELEC + ELTEK INTL SD-,80US08265T1097 BENTLEY SYSTEMS DL-,01