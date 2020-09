Bei letztlich robuster Wall Street knüpft der deutsche Aktienmarkt auch am Freitag an seinen jüngsten Stabilisierungsversuch an: 30 Minuten vor Xetra-Eröffnung wurde der DAX +0,09% etwa 0,2 über Vortagsschluss gesehen bei nun 12.635 Punkten. Am Donnerstag konnte der Leitindex wie bereits zu Wochenbeginn die Marke von 12.500 Punkten knapp verteidigen. Bislang ist die Woche mit einem Rutsch um fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...