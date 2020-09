OMV New Zealand und Jadestone Energy Inc. verlängern den Long-Stop-Termin für den Abschluss des Erwerbs der Beteiligung von OMV am Maari-Projekt in den Gewässern vor Neuseeland. Ursprünglich war ein Abschluss im 2. Halbjahr geplant. Die beiden Unternehmen haben sich jedoch jetzt mehr Zeit gelassen, als Grund wurden die möglichen Auswirkungen der neuseeländischen Parlamentswahlen auf den Zeitpunkt der behördlichen Genehmigung der Transaktion angeführt, wie Jadestone mitteilt. Das in Singapur ansässige Unternehmen Jadestone erklärte sich im November 2019 bereit, die 69% ige Beteiligung von OMV am Maari-Projekt für 50 Mio. USD zu kaufen. Das Maari-Projekt umfasst die produzierenden Ölfelder Maari und Manaia im PMP 38160 im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...