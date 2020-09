Mitte kommender Woche will Palantir seine Aktien an die Börse bringen. Die Bewertung der Datenanalysefirma könnte laut einem Medienbericht bei 22 Milliarden Dollar liegen. Die Frage ist nur wie lange, denn die Nachfrage ist hoch.Bei der für den 30. September geplanten Direktplatzierung in New York werde ein Preis je Palantir-Aktie von 10 Dollar erwartet, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) ...

