Mit den 221.500 Industrie-Robotern (+3 % gegenüber 2019) sind in den Fabriken der deutschen Wirtschaft rund dreimal so viele Industrie-Roboter im Einsatz wie in Italien (74.400 Einheiten), rund fünf Mal so viele wie in Frankreich (42,000 Einheiten) und rund zehn Mal so viele wie in Großbritannien (21.700 Einheiten). Damit fallen 38 % des europäischen Roboterbestands auf Deutschland. Das berichtet die International Federation of Robotics (IFR) mit der Veröffentlichung des Jahrbuchs World Robotics 2020. "Der Einsatz von Industrie-Robotern in Europa hat mit rund 580.000 Einheiten einen historischen ...

