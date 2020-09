Die Capital Lounge GmbH, eine hundertprozentige Beteiligung der in Wien notierten Signature AG, strukturiert und betreut die Anleiheemission der Ramfort GmbH im Volumen von 20 Mio. Euro. Hieraus könne die Capital Lounge GmbH Umsatzerlöse in Höhe von bis zu 0,8 Mio. Euro erzielen, wie es in einer Mitteilung heißt. Auch ein Börsengang eines Unternehmens wird angekündigt, nämlich jener der Guardbox. "Die Verantwortlichen der Capital Lounge gehen davon aus, dass der Börsengang der Guardbox SE noch in den kommenden 6 Monaten an einem Geregelten Markt erfolgen wird", wie es heißt. Die Ramfort Vermögensverwaltung ist ein Investor mit dem Schwerpunkt Immobilien, vor allem Büro- und Gewerbeimmobilien und Beteiligungen an ...

