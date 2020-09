In der abgelaufenen Woche regierten Minuszeichen an den Finanzmärkten. Durchwachsene Wirtschaftsdaten und die steigenden Infektionszahlen schlugen auf die Stimmung. So verlor der DAX im Vergleich zur Vorwoche über fünf Prozent auf 12.430 Punkte und der EuroStoxx50 4,7 Prozent auf 3.130 Punkte. In der kommenden Woche steht eine Flut von Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung...

