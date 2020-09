Aktien: Moderna, Novavax und Illumina - die US-Gesundheitsbranche boomt

Anzeige / Werbung

Zahlreiche Impfstoffunternehmen sind in der heißen Phase zur Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Novavax beginnt in Großbritannien mit der Phase-3, die die Sicherheit und Wirksamkeit ihres Mittels belegen soll. In den USA startet demnächst ebenfalls eine Phase-3-Studie. Auch andere Unternehmen sind bereits in diesem Stadium der Entwicklung. Moderna und Pfizer wollen ihre Studien bis Oktober/November abgeschlossen haben, um zu wissen, ob ihr Impfstoff die gewünschten Ergebnisse bringt. Doch auch andere Unternehmen des US-Gesundheitsmarktes sind auf dem Vormarsch.

Der US-Gentechnikspezialist Illumina etwa will den Multi-Krebs-Bluttest-Entwickler Grail komplett übernehmen. Das Angebot sieht vor, dass insgesamt 8 Mrd. Dollar für das Start-Up bezahlt werden. Im einzelnen sollen die Aktionäre von Grail, der Bluttests zur Früherkennung von Krebs entwickelt hat, 4,5 Mrd. Dollar in bar und 3,5 Mrd. Dollar in llumina-Aktien bekommen. Zusätzlich winkt ihnen eine Beteiligung an künftigen Einnahmen. Grail hatte Anfang September Antrag auf eine Börsennotiz in den USA gestellt.

Illumina, das Grail 2016 gegründet hatte, besitzt derzeit 14,6 Prozent der Aktien und ist damit größter Aktionär der Firma, hinter der unter anderen Amazon-Gründer Jeff Bezos und der Milliardär Bill Gates stehen.

Moderna-Aktie zieht wieder an

Die Aktie von Moderna konnte zuletzt wieder stärker zulegen und attackiert den Widerstand etwas oberhalb von 70 Dollar. Auch der MACD (Momentum) zieht wieder an und belegt die zunehmend positive Dynamik in der Aktie. Die nächste Unterstützung befindet sich knapp oberhalb von 60 Dollar. Das Chartbild hellt sich aber erst nachhaltig wieder auf, wenn der Widerstand bei rund 70 Dollar geknackt wird.

