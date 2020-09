Der heimische Markt konnte sich am Freitag dem europaweiten Verkaufsdruck nicht entziehen und endete mit einem Abschlag von 0,9%, was auf Wochensicht einen Rückgang von 5,6x% bedeutete. Es war dies für den ATX der sechste Verlusttag in den letzten sieben Sitzungen. Es waren in Wien dieselben Gründe wie im übrigen Europa, die die Kauflust dämpften, nämlich die Angst vor einer weiteren starken Ausbreitung des Covid-19-Virus. Eines der Unternehmen, das in der Pandemie mit guten Nachrichten überraschen kann ist Semperit, der Kautschukverarbeiter hat seine Ergebnisprognosen für 2020 erneut angehoben, nicht nur die Medizinsparte entwickelt sich pandemiebedingt weiterhin gut, sondern auch der Sektor Industrie habe sich leicht erholt, teilte das ...

