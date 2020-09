Die in der vergangenen Woche angestiegene Risikoaversion spiegelt sich auch am EUR Primärmarkt wider. Mit einem platzierten EUR Gesamtvolumen von EUR 25 Mrd. war dies die schwächste Woche seit mehr als einem Monat. Dementsprechend war vergangenen Freitag keine nennenswerte EUR Emission zu beobachten. Dealpipeline: Informa PLC (Baa3/BBB-) startete am Freitag mit Investorentelefonkonferenzen. Abhängig von den Marktbedingungen könnte hier die Emission einer EUR Benchmarkanleihe mit einer Laufzeit von fünf bis sieben Jahren folgen. Auch bei den Risikoprämien der von uns verfolgten EUR Credit Benchmarkindizes standen mit Freitag über alle Segmente hinweg merklich höhere Spreadstände im Wochenvergleich zu Buche - Non-Financials IG: +5 BP auf 117 BP; EUR HY: +49 BP ...

