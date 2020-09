Siemens Energy, die abgespaltene Energietechnik-Tochter von Siemens, startete mit einem ersten Kurs von 22,01 Euro ins eigenständige Börsenleben. Siemens-Aktionäre haben 55 Prozent der Siemens Energy-Aktien ins Depot gebucht bekommen - je eine für zwei Siemens-Aktien. Die Aktie wurde heute auch ins global market-Segment der Wiener Börse aufgenommen. Compleo Changing Solutions, Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, will an die Börse. Die Erstnotiz soll im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse erfolgen. Mit dem frischen Kapital aus dem IPO will Compleo weiter wachsen. Unterstützt wird die Gesellschaft beim Börsengang von der Commerzbank und Oddo BHF. (Der Input von gabb Neue Aktien für den ...

