Schlauchbeutel sind das beliebteste Verpackungsformat für Tiefkühlkost und bestehen überwiegend aus LDPE. Mit dem Ziel, nachhaltige Lösungen zu bieten, schloss sich Syntegon mit Sabic zusammen, um eine Alternative zu LDPE-Folien zu finden. Die Lösung umfasst eine Kombination aus der neu entwickelten BOPE-Folie von Sabic und dem PHS 2.0-Siegelsystem von Syntegon für vertikale Form-, Füll- und Verschließmaschinen (VFFS). "Unser Konzept ermöglicht es, dünnere Folien bei höheren Geschwindigkeiten zu verarbeiten. Siegelqualität und Produktschutz bleiben wie bei Verpackungen aus LDPE unverändert hoch", erklärt Pierre Hamelink, Leiter Business, Ma1ket and Sustainability Strategy bei Syntegon im niederländischen Weert. Durch die Umstellung auf BOPE können Hersteller die Foliendicke auf 20 µm reduzieren und sparen so zwischen 35 und 50 Prozent an Material im Vergleich zu PE-Blasfolien wie LDPE ein. Kostenseitig bietet BOPE Einsparpotenziale von bis zu 30 Prozent.

25 Prozent schneller, 50 Prozent dünner

Tests auf Maschinen von Syntegon zeigen, dass sich das neue Material genauso

