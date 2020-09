91.875 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 14,53 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -0.23% vs. last gabb, -21.82% ytd, +27.50% seit Start 2013. Beim wikifolio Stockpicking Österreich gibt es momantan ein Update-Problem: "Für dieses wikifolio-Zertifikat kann derzeit kein Preis berechnet werden, da für eine oder mehrere Positionen im Portfolio kein Preis verfügbar ist." Auf konkretere Nachfrage: "Ihr wikifolio wird aufgrund der darin enthaltenen Aktie Startup300 AG nicht bepreist werden." Ich werde auf dem Laufenden halten. Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs seit Kauf ...

