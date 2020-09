Die Anleger an der Wall Street können sich am Montag auf eine weitere kräftige Kurserholung freuen. Der Dow Jones Industrial ist im frühen Handel deutlich im Plus und setzt seine Erholungsbewegung fort. Gut eine halbe Stunde nach Börsenstart notiert der Dow Jones Industrial +1,85% 1,2 Prozent höher bei 27.525 Punkten. Damit steuert der US-Leitindex auf den dritten Gewinntag in Folge zu - vor allem ...

