In der Standardversion sind die medienberührten Kugelsitze aus RTFE oder Edelstahl ausgeführt. Dadurch erhalten sie eine hohe Materialbeständigkeit bei wechselnden Medien und ermöglichen ein breites Einsatzspektrum und hohe Sicherheit bei der Arbeit mit Gefahrmedien. In der metallischen Ausführung aus Edelstahl eignen sich die Kugelhähne für den Einsatz in Anwendungen sowohl mit niedrigen Temperaturen bis -46 °C als auch mit hohen Temperaturen bis 454 °C. Damit sind sie zum Beispiel geeignet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...