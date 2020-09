Für die Aktien von Siemens Energy ist es am ersten Börsentag auf und ab gegangen. Die hohe Volatilität hat dabei mehrere Gründe. Am Ende notierten die Papiere bei 21,21 Euro - die Siemens Tochter war damit gut 15 Milliarden Euro wert.Automatische Einbuchung sorgt für VolatilitätDass Siemens-Aktionäre die Papiere von Siemens Energy automatisch in ihre Depots gebucht wurden, ist ein Grund, der für eher ...

