- BERENBERG HEBT BEIERSDORF AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 94 (93) EUR- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 50 (31) EUR - 'SELL'- CREDIT SUISSE SENKT MUNICH RE AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 209 (200) EUR- DEUTSCHE BANK HEBT SLM SOLUTIONS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 15 (6) EUR- GOLDMAN HEBT HENKEL AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 102 (80) EUR- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 86 (84) EUR - 'SELL'- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 123 (146) EUR - 'BUY'- GOLDMAN STARTET SIEMENS ENERGY MIT 'BUY' - ZIEL 25,20 EUR- HÄNDLER: HSBC SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 1,50 (2,25) EUR- JEFFERIES HEBT HAPAG-LLOYD AUF 'BUY' (UNDERPERFORM) - ZIEL 58 (45) EUR- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 125 (126) EUR - 'OVERWEIGHT'- WDH/RBC STARTET DWS MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 31 EUR - BARCLAYS HEBT TELENET ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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