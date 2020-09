Für die Qualifizierung hat das CITT als interner Bildungsträger von Continental bundesweit mehrere Bildungszentren (Hubs) gegründet. Eines der ersten Hubs ist auf dem Unternehmensgelände in Hamburg-Harburg angesiedelt. Mit diesem Weiterbildungsangebot komplettiert der Standort sein Paket an Mitarbeiterqualifizierung und -weiterbildung. Es ergänzt Maßnahmen zur Integration von Langzeitarbeitslosen sowie zur Berufsorientierung junger Menschen. Insgesamt leistet der Continental-Standort Hamburg damit einen qualifizierten Beitrag, um dem Strukturwandel in der Industrie zu begegnen, unterstützt seine Mitarbeiter, die Digitalisierung zu meistern und sorgt für qualifizierte Fachkräfte von morgen.

Qualifizierung für den Arbeitsplatz der Zukunft

Mit dem Weiterbildungsprogramm des CITT erwerben die Hamburger Mitarbeiter Fertigkeiten und Kenntnisse, die sie für komplexere und fachlich höher qualifizierte Tätigkeiten benötigen. Arbeiten, die im Zuge von Digitalisierung und Automatisierung einfache oder körperlich fordernde Tätigkeiten Schritt für Schritt ersetzen werden. "Dadurch erweitern die Kollegen auch ihre Einsatzmöglichkeiten am Standort und verbessern ihre Chancen am Arbeitsmarkt", erklärt Tobias Heilmann, der die Personalarbeit am Standort Hamburg verantwortet.

Die Qualifizierung ist in Module unterteilt, die jeweils vier bis sechs Monate ...

