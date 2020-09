In Wien kam es am Montag zu deutlichen Anstiegen, der ATX konnte mit einem Zuwachs von 2,0% einen Teil der Verluste der Vorwoche egalisieren, es waren dieselben Gründe wie im übrigen Europa, die die Investoren zu Käufen animierten, fundamentale Impulse blieben zunächst aus. Stark waren auch in Wien die Bankentitel, die Bawag war wieder am stärksten und konnte um 3,2% vorrücken, die Erste Group erzielte einen Anstieg von 3,0% und die Raiffeisen konnte 2,6% befestigt aus dem Handel gehen. Andritz meldete den Auftrag zur Errichtung einer Faltschachtelproduktion für einen weissrussischen Konzern, mit dem Bau soll unverzüglich begonnen werden, der Anlagenbauer konnte sich um 2,4% verbessern. Die Erste Group stufte den Kartonhersteller Mayr-Melnhof von ...

