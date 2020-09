Die aktuell längste Serie: Home24 mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 14.70%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Montag SolarWorld mit 12,00% auf 0,14 (59% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -7,28%) vor LPKF Laser mit 10,29% auf 22,50 (156% Vol.; 1W 5,88%) und TUI AG mit 7,82% auf 3,20 (35% Vol.; 1W 8,25%). Die Tagesverlierer: William Hill mit -13,14% auf 2,95 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 25,17%), Baumot Group mit -4,42% auf 1,21 (103% Vol.; 1W 8,62%), Honda Motor mit -3,15% auf 19,65 (0% Vol.; 1W -4,15%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Wells Fargo (1958,17 Mio.), Novo Nordisk (1957,32) und FedEx Corp (1684,3). Umsatzausreisser nach oben ...

