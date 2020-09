Der Gesellschafterrat der E. Merck KG hat Garijo, derzeit stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsleitung, stellvertretende CEO von Merck und CEO Healthcare, mit Wirkung zum 1. Mai 2021 zur neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung und CEO von Merck bestellt. Oschmann verlässt das Unternehmen planmäßig nach zehn Jahren in der Geschäftsleitung, fünf davon als Vorsitzender und CEO, um sich anderen Aufgaben zuzuwenden.

"Schon jetzt möchte ich Herrn Oschmann für eine Dekade überaus erfolgreicher Tätigkeit in der Geschäftsleitung von Merck herzlich danken. Er hat den Wandel von Merck hin zu einem international führenden Wissenschafts- und Technologieunternehmen maßgeblich gestaltet. Wer heute an Merck denkt, der denkt sofort an Science & Tech, und das weltweit. Dass unser Unternehmen über ein äußerst starkes Portfolio, eine hervorragende Unternehmensbewertung und glänzende Zukunftsaussichten verfügt, ist aufs Engste mit dem Namen Oschmann verbunden. Insbesondere auch die Hinwendung des Unternehmens zu digitalen Innovationen und Geschäftsmodellen hat Herr Oschmann intensiv vorangetrieben. Hiervon wird Merck langfristig erheblich profitieren", sagte Johannes Baillou, Vorsitzender des Gesellschafterrates der E. Merck KG.

"Mit Belén Garijo wird eine international sehr erfahrene und hoch anerkannte Managerin den Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen. Sie kennt unser Unternehmen ausgezeichnet ...

