Die Krise in Folge der Coronavirus-Pandemie hinterlässt auch in der privaten Recycling- und Entsorgungswirtschaft ihre Spuren. Der Personalabbau hat sich in der Branche bei einer größeren Zahl von Unternehmen in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich verstärkt, teilte das auf Personalberatung spezialisierte Unternehmen HR Expertgroup mit. "Wir beobachten seit einigen Wochen den deutlich verstärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...