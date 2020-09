Nachdem die Messe München erst vor zwei Wochen die Präsenzveranstaltung der electronica abgesagt hatte, war das Ende der automatica 2020 in gewohnter Form eigentlich nur eine Frage der Zeit. Diese Entscheidung hat die Messe München in Übereinkunft und enger Abstimmung mit dem VDMA Robotik + Automation als ideellem Träger sowie dem automatica-Fachbeirat getroffen. Gemeinsam mit der Branche will der Veranstalter für Mitte 2021 ein kompaktes und an die Gegebenheiten der Corona-Zeit angepasstes, neues Präsenzformat mit digitalen Elementen entwickeln. Das neue Event ist als kompakte ‚Messe vor der ...

