Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Corona-Pandemie hat die Weltwirtschaft in die schlimmste Rezession seit der großen Depression der 1930er Jahre gestürzt, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Dank massiver geld- und fiskalpolitischer Maßnahmen sei rasch ein neuer Konjunkturzyklus auf den Weg gebracht worden. Dies habe für eine beeindruckende Erholung an den Kapitalmärkten und neue Allzeithochs an der Börse gesorgt. Viele Anleger interessiere nun, ob die Märkte tatsächlich alle Verwerfungen hinter sich gelassen hätten und wieder zur Normalität zurückgekehrt seien. Diese und weitere Fragen habe Michael Schoenhaut, Fondsmanager des JPMorgan Investment Fund - Global Income Fund (ISIN LU0395794307/ WKN A0RBX2, A (div) EUR; ISIN LU0840466477/ WKN A1J5UZ, A (dist) EUR) im Rahmen einer Videokonferenz beantwortet. ...

