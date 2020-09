Wer ist Andreas Kern? Was kann er? Und kauft er eigentlich auch Wasserstoff-Aktien? Der Finanz-illuminati holt den CEO und Gründer von wikifolio.com im Podcast vor den Vorhang. Quelle: wikifolio.com, finanz-illuminati.com "Ich bin 47 Jahre alt und im Bereich Fintech eigentlich schon ein Veteran". Der wikifolio.com Gründer Andreas Kern verrät im Gespräch mit dem Finanz-illuminaten natürlich nicht nur sein Alter - sondern plaudert aus dem Nähkästchen einer nunmehr fast 10jährigen Geschichte von wikifolio.com. Was waren die Hintergründe, wie schwer die Anfänge und was bietet die Social-Trading-Plattform ...

