Advanced Micro Devices, Inc. 0.27% ExodusTrading (EXODUSPS): AMD morpht weiter zum alten Bullen. Schöne 1-2 EW Setup und auch die Fudamentals stimmer weiterhin beim Chiphersteller. Insbesondere die Möglichkeit weiter mit Huawei zusammenarbeiten zu dürfen ist extrem positiv. (29.09. 12:38) >> mehr comments zu Advanced Micro Devices, Inc.: www.boerse-social.com/launch/aktie/amd Deutsche Telekom -0.05% FelixA (POGPP): Schöne technische Signale, Notierung an der 200 Tageslinie, Potential für Kursausbruch (29.09. 10:44) >> mehr comments zu Deutsche Telekom: www.boerse-social.com/launch/aktie/deutsche_telekom_ag Sony -0.86% Traderglobal (GLOBAL68): Heute gab es Dividende von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...