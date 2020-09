Die Cleen Energy AG rechnet mit einem Plus bei Umsatz und Ergebnis: Das Unternehmen geht von mindestens 30 Prozent Umsatzwachstum (VJ vorläufiger 3,34 Mio. Euro) auf rund 4,342 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2020 aus. Wie das Unternehmen mitteilt, wird aufgrund der größeren und längeren Projektdurchlaufzeiten in Zukunft anstatt des Umsatzes die Betriebsleistung kommuniziert, diese umfasst Umsatz sowie halbfertige Projekte (bewertet zu Herstellkosten). Ebenfalls geht der Vorstand von einer positiven Entwicklung des EBITDA aus, dieses soll sich von -1,27 Mio. Euro vorläufig VJ um mindestens 50 Prozent auf zumindest -0,639 Mio. Euro verbessern. Gleichzeitig werde dieses Jahr erstmal die KPI AUM (Assets under Management) miteinbezogen und soll ...

