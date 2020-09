Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street dürfte es heute eher ruhig zugehen. Die großen Indizes zeigen nach den starken Zugewinnen der Vortage vorbörslich nur wenig Bewegung. Bei den Einzelthemen geht es heute um Alibaba, PayPal, Sohu, Alphabet, Nikola, Novus Capital, Tortoise und Weibo. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.