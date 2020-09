The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.09.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.09.2020





ISIN Name

AU000000ZIP1 ZIPTEL LTD

FR0000066052 AVENIR TELECOM INH.EO0,01

GB00BJ0CHQ31 PV CRYSTA.SOL.LS 0,030206

US05551M1036 BBHC INC. DL -,001

US37247D1063 GENWORTH FIL CL.A DL-,001

US74257L1089 PRINCIPIA BIOPH. DL-,0001

DOUUGH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de