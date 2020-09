Washington (awp/sda/afp) - Der Online-Riese Amazon lanciert eine neue Technologie zum Bezahlen mit der Handfläche. Das Amazon One genannte biometrische Erkennungssystem wird zunächst in Lebensmittelgeschäften des Konzerns in seiner Heimatstadt Seattle eingeführt. Kunden halten ihre Hand über einen Scanner, der die Handinnenfläche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...