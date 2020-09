1COV - *COVESTRO ÜBERNIMMT RESINS & FUNCTIONAL MATERIALS VON DSM, KAUFPREIS € 1,61 MILLIARDEN. COVESTRO SIEHT SYNERGIEN VON CA. €125 MIO/JAHR AB 2025 LHA - Lufthansa beendet Ausbildung von 700 Pilotenschülern BMW/DAI - Das US-Unternehmen Uber signalisiert inmitten der Partnersuche, die Daimler und BMW für ihre Mobilitätsdienste Your Now gestartet haben, Interesse für einen Teil der Aktivitäten. Der Fahrdienstleister denke über einen Kauf von Free Now nach, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Der Deal könnte den Uber-Marktanteil in Europa und Lateinamerika steigern. (Börsen-Zeitung) LBBW - Nach der Helaba will mit der LBBW eine weitere Landesbank weniger abhängig vom Zinsgeschäft werden und die Vermögensverwaltung ausbauen. Die ...

