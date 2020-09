Die Anforderungen an eine papierlose Produktion und die biometrische Authentifizierung der Bediener erhöhen die Ansprüche an Bedienstationen (Human-Machine-Interface, HMI) in Produktionsumgebungen. Es ist daher zwingend erforderlich, die HMI von Beginn an in das Produktionskonzept und die Planung der prozessbedingten betrieblichen Abläufe zu integrieren. Dazu gehört auch die Planung der Position und der Montage der Systeme, damit diese vom Bediener ergonomisch sinnvoll erreicht und bedient werden können. Für die Integration in bestehende Konzepte und Planungen ist eine flexible Montagelösung sehr wichtig, denn besonders in hygienisch anspruchsvollen Einsatzgebieten ist der vorhandene Platz oft begrenzt.

In verschiedenen Produktionsbereichen in der Biotech- und Pharmaindustrie sind wegen der örtlichen Voraussetzungen fast alle HMI an der Wand oder von der Decke montiert. Dies vereinfacht die hygienisch einwandfreie Zuführung der Verkabelung für Datenanbindung und Spannungsversorgung und eliminiert den Bedarf an Kabelverschraubungen in den Montagerohren. Die Bodenmontage wird eher selten gewählt, da die Zuführung der Kabel über externe Kabelverschraubungen kaum akzeptiert wird. Bei dieser Montageart sind nicht nur die Kabelverschraubungen, sondern auch die verlegten Kabel oder der verwendete Kabelkanal zu reinigen.

Aber auch Lösungen bei denen weder die Decke noch die Wand eine Möglichkeit bieten um die Traglast der HMI aufzunehmen sind möglich, wobei dann der lastkritische Teil als Bodenmontage ausgeführt wird, die Kabelzuführung jedoch über die Decke oder die Wand erfolgt. Auch wenn das auf den Betrachter weniger elegant wirkt, ist die Lösung dennoch pragmatisch und voll reinraumtauglich.

An die Wand oder in die Wand?

Wo die Gegebenheiten es zulassen ist eine Wandmontage die einfachste Lösung. Sie erfordert jedoch durch das Eigengewicht des HMI eine mechanische Verstärkung der Reinraumwand, um die auftretenden Kräfte abzufangen und somit eine sichere und langlebige Installation zu gewährleisten. Bei der Wandmontage existieren grundsätzlich zwei Varianten, die In-Wall (In der Wand) und die On-Wall (Auf der Wand) Montage.

Erstere ist die klassische Montagevariante, bedingt durch die tiefe Bauform der älteren Generationen von HMI. Dabei wird ein Ausschnitt in die Reinraumwand geschaffen und ein durch das Gerät bestimmtes Bohrmuster mit Verstärkung festgelegt. Das Gerät wird im Normalfall mit einer Frontplatte mit aufgeschweißten Stehbolzen eingelassen und von hinten verschraubt. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass sie einfach zu montieren ist und das Gerät flach in der Wand versenkt ist, wobei der Montagerahmen eine potenzielle Schmutzkante zurücklässt.

Für einfache Touchgeräte ist dies auch weiterhin eine gängige Montageform, die jedoch mehrere Nachteile birgt. Beispielsweise kann eine Änderung des Herstellers am Gerät bei Ersatzbedarf einen massiven Eingriff in den Reinraum zur Folge haben, um den Montageausschnitt in der Reinraumwand zu ändern und auf ein neues Gerätemaß anzupassen. Eine Montage mit Frontplatte und Stehbolzen bedarf der Möglichkeit an die Rückseite der Reinraumwand zu kommen um im Reparaturfall das Gerät auch ersetzen zu können. Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass im Reparaturfall der Reinraum geöffnet werden muss und damit dann auch die weiteren Schritte ...

